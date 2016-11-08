Украина заключила энергетический меморандум со Словенией

В Любляне в присутствии лидеров стран Борута Пахора и Петра Порошенко - Словении и Украины соответственно, сторонами был подписан меморандум, пишет replyua.net.
Как сообщает пресс-центр Главы Украинского государства, направлением документа является начало партнерства между обеими государствами по эффективности в энергетической отрасли, возможных очагов энергии и возобновляемой энергетики.
В отделе по связям с общественностью украинского президента заявили: «Сергей Савчук, руководитель Госэнергоэффективности Украины и Клемен Потишек – госсекретарь Мининфраструктуры Словении узаконили Меморандум о взаимном понимании в сферах воссоздаваемой энергетики, энергоэффективности, а также альтернативных видов топлива между украинским энергетическим ведомством и правительством Республики Словения».
Важно отметить, что подписанный сторонами документ предусматривает собой обмен знаниями по потреблению «интеллектуальной энергетики» и возобновляемых видов энергии, обмен данными на счет способов реализации планов в указанных отраслях, а также открытие сторонами информации об изготовлении электроэнергии из возобновляемых очагов энергии и альтернативных видов топлива.
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