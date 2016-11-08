Інфляція в Україні дещо прискорилась

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Державна служба статистики оприлюднила основні макроекономічні показники за минулий місяць, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Радіо Свобода».Так, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні за жовтень становило два цілих вісім десятих відсотка у порівнянні з попереднім місяцем і дев’ять цілих і чотири десятих відсотка у порівнянні з початком року. Якщо річний вимір інфляції ще у вересні становив майже вісім відсотків, то наразі він зріс до дванадцяти цілих чотирьох десятих відсотка. Переважна більшість оглядачів пов'язує зростання темпів інфляції із державним експериментом щодо відміни державного регулювання цін. Тим не менш, вищенаведені показники знаходяться у рамках прогнозу, даного щодо української економіки Міжнародним валютним фондом – зростання ВВП на півтора відсотки за показника інфляції в тринадцять з половиною відсотків. На наступний рік МВФ прогнозує тривідсоткове зростання ВВП та інфляцію у вісім з половиною відсотків.Проект бюджету на 2017 рік, підготований урядом, містить подібні показники – тривідсоткове зростання ВВП і восьмивідсоткова інфляція. При цьому зростання експорту має становити вісім відсотків, а імпорту – майже десять відсотків.