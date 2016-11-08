Росія краде історію України - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що діюча російська влада хоче привласнити історичну спадщину Київської Русі. Про це він сказав під час свого перебування на відкритті меморіалу філософу Григорію Сковороді в Любляні, пишуть «Українські новини», передає replyua.net.
«Прямо у Кремлі, поруч з непохованим вождем Червоного руху Володимиром Леніним вони поставили пам’ятник київському князю Володимиру. Це ще раз доводить той факт, що Росія намагається вкрасти історію української нації», - наголосив глава держави. Як повідомлялося раніше, 4-го листопада поточного року в Москві було відкрито пам’ятник київському князю Володимиру Великому; в урочистому заході приймало участь вище керівництво Російської Федерації.
В останній час Путін декілька разів заявляв, що головним претендентом на історію Київської Русі є не України, а саме Росія. Навіть у російськомовній Вікіпедії визначення «Київська Русь» замінили на «Древнерусское государство». Також у Росії вирішили, що її столицею буде не Київ, як пишеться у всіх історичних книгах, а Новгород. Також з таким характером в Російській Федерації переписали всі шкільні підручники. Тепер в РФ своя версія подій.
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