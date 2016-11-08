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Рейтинг "багатості та бідності" народних депутатів України

Рейтинг "багатості та бідності" народних депутатів України
Представник антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ» Лємєнов Олександр підрахував та дослідив найбільші заборгованості, доходи та статки народних депутатів України. Про це він розповів у своєму блозі на сайті «УП», передає replyua.net.

Він представив увазі користувачів Інтернету невеличку статистику з результатів електронного декларування. Лємєнов виділив три основні підгрупи: доходи, статки та борги. З цим тепер детальніше і по-порядку. Доходи: Хомутиннік Віталій Юрійович заробив 175 823 407 гривень, Котвіцький Ігор Олександрович мав дохід у минулому році 122 387 647 грн., Новинський Вадим Владиславович – 115 401 739 грн., Бобов Геннадій Борисович заробив 102 545 538 грн., Фельдман Олександр Борисович мав доід 68 713 871 грн., Чижмарь Юрій Васильович – 52 302 157 гривень, Негой Федір Федорович чесною працею заробив 44 904 511 українських гривень.

«Лідерами зі збереження грошей під подушкою» стали: Котвіцький Ігор Олександрович має в кишені 1 919 695 174 гривень, Савченко Олексій Юрійович – 616 193 059 грн., Хомутиннік Віталій Юрійович тримає в готівці 493 654 126 грн., Дубневич Богдан Васильович має 442 843 539 гривень, Дерев'янко Юрій Богданович розпоряджається 418 015 697 гривнями. Серед позичальників: Котвіцький Ігор Олександрович заборгував 2 794 177 179 гривень, Кононенко Ігор Віталійович – 498 598 960 грн., Вінник Іван Юлійович має віддати 335 432 306 гривень, Новинський Вадим Владиславович має фінансові зобов’язання в розмірі 154 969 283 грн., Фельдман Олександр Борисович – 137 629 898 грн.

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