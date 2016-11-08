Рейтинг "багатості та бідності" народних депутатів України

Представник антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ» Лємєнов Олександр підрахував та дослідив найбільші заборгованості, доходи та статки народних депутатів України. Про це він розповів у своєму блозі на сайті «УП», передає replyua.net.
Він представив увазі користувачів Інтернету невеличку статистику з результатів електронного декларування. Лємєнов виділив три основні підгрупи: доходи, статки та борги. З цим тепер детальніше і по-порядку. Доходи: Хомутиннік Віталій Юрійович заробив 175 823 407 гривень, Котвіцький Ігор Олександрович мав дохід у минулому році 122 387 647 грн., Новинський Вадим Владиславович – 115 401 739 грн., Бобов Геннадій Борисович заробив 102 545 538 грн., Фельдман Олександр Борисович мав доід 68 713 871 грн., Чижмарь Юрій Васильович – 52 302 157 гривень, Негой Федір Федорович чесною працею заробив 44 904 511 українських гривень.
«Лідерами зі збереження грошей під подушкою» стали: Котвіцький Ігор Олександрович має в кишені 1 919 695 174 гривень, Савченко Олексій Юрійович – 616 193 059 грн., Хомутиннік Віталій Юрійович тримає в готівці 493 654 126 грн., Дубневич Богдан Васильович має 442 843 539 гривень, Дерев'янко Юрій Богданович розпоряджається 418 015 697 гривнями. Серед позичальників: Котвіцький Ігор Олександрович заборгував 2 794 177 179 гривень, Кононенко Ігор Віталійович – 498 598 960 грн., Вінник Іван Юлійович має віддати 335 432 306 гривень, Новинський Вадим Владиславович має фінансові зобов’язання в розмірі 154 969 283 грн., Фельдман Олександр Борисович – 137 629 898 грн.
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