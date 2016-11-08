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Словения и Украина подписали важный меморандум

Словения и Украина подписали важный меморандум
Сегодня, 8 ноября, между Словенией и Украиной был подписан важный меморандум о сотрудничестве в сфере энергоэффективности, сообщает replyua.net со ссылкой на Святослава Цеголко, пресс-секретаря украинского президента.

На своей странице в Твиттере Цеголко сообщил, что был подписан меморандум между лидерами двух стран, касающийся энергоэффективности и альтернативных видов топлива. После подписания документов украинский глава Петр Порошенко подчеркнул, что для Украины очень важен опыт Словении в том, что касается энергоэффективности. Напомним, что сегодня Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Словении. Ранее власти Германии также отметили, что Украине важно развиваться в такой сфере как энергоэффективность. На эти цели, а также на восстановление инфраструктуры Донбасса Германия скоро выделит порядка 150 миллионов евро.

Соответствующее соглашении ранее было подписано Александром Данилюком, министром финансов, а также Евой Витт, главой одного из крупнейших государственных банков Германии. Меморандум на 150 миллионов евро направлен на развитие энергетического сектора Украины.

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