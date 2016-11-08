валюта
СпецтемаМайя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

Эксперт: Саакашвили начнет войну против всех

Эксперт: Саакашвили начнет войну против всех
После отставки с должности губернатора Одесской области Саакашвили пойдет в политику дальше, однако его «программа» будет основываться на войне против всех.

Как передает replyua.net, об этом Апострофу рассказал Анатолий Октисюк, аналитик Международного центра перспективных исследований. По его словам, грузинский политик продолжит «раскачивать лодку», и его отставка была спрогнозирована давно. «Саакашвили считает себя самым ярким антикоррупционером, однако, находясь у власти, он понимал, что дальше пойти не может. Теперь грузинский политик отправится в свободное плавание, и у него развязаны руки», отметил Октисюк. По мнению эксперта, Саакашвили все продумал и выбрал максимально удобное время для ухода с должности – сейчас в Украине начались скандалы, связанные с НАБУ и е-декларациями.

«Саакашвили будет независимым игроком, а также начнет вести войну против всех и агитировать за свои идеи абсолютно во всех регионах, поскольку у него больше нет никаких обязательств. Не исключаю, что Саакашвили пополнит ряды самых ярых оппозиционеров и будет настаивать на досрочных выборах», подчеркнул эксперт.

Горячая тема: Портников объяснил, почему ушел Саакашвили
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
  
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
07 ноя 2016
12720

Первой "жертвой" е-декларирования стал глава фракции "БПП "Солидарность", - журналисты

Журналисты издания «Сумские дебаты» провели расследование, в результате которого удалось установить, что начальник управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации и глава

07 ноя 2016
7837

Соцсети активно обсуждают необычные конструкции в московском парке

Российский журналист Александр Сотник прокомментировал фото необычных конструкций, расположенных в Москве, очень напоминающих характерные атрибуты публичных казней. Фотографии были опубликованы в


Свежие новости

Лавров заявил о большой «заинтересованности» РФ в решении конфликта на Донбассе

Нусс: и я был в числе тех, кто питал иллюзии

Евгений Рыбчинский о квотах на украинскую музыку: все не так, как у людей

В Госдуме планируют запретить денежные переводы в Украину

Госстат обнародовал реальные цифры по инфляции в Украине

Путін хоче стягувати податки з зарубіжних Інтернет-магазинів

«Борисполь» стал одним из самых быстроразвивающихся аэропортов Европы

Детективи НАБУ затримали колишнього посадовця "Електроважмашу"

Журналист: американцы должны голосовать не за Клинтон, а против Трампа

Тарас Высоцкий о прогнозируемом подорожании продуктов

Словения и Украина подписали важный меморандум

СБУ почала розслідувати ймовірність прослуховування журналістів УП

Эксперт: Саакашвили начнет войну против всех

Порошенко висловився двояко щодо відставки Саакашвілі

Я не збираюся відмовлятися від своїх слів! - Парубій щодо звинувачень проти Медведчука

Гаврилюк: в ВСУ наблюдается дефицит белья, теплых курток и шапок

Какие телеканалы предпочитают смотреть украинцы?

Новини з зони АТО за минулу добу (7.11.16)

Оккупированный Крым продолжает торговлю с Украиной

Парубій програв суд Медведчуку

 Новости за день