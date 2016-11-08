Эксперт: Саакашвили начнет войну против всех

После отставки с должности губернатора Одесской области Саакашвили пойдет в политику дальше, однако его «программа» будет основываться на войне против всех.
Как передает replyua.net, об этом Апострофу рассказал Анатолий Октисюк, аналитик Международного центра перспективных исследований. По его словам, грузинский политик продолжит «раскачивать лодку», и его отставка была спрогнозирована давно. «Саакашвили считает себя самым ярким антикоррупционером, однако, находясь у власти, он понимал, что дальше пойти не может. Теперь грузинский политик отправится в свободное плавание, и у него развязаны руки», отметил Октисюк. По мнению эксперта, Саакашвили все продумал и выбрал максимально удобное время для ухода с должности – сейчас в Украине начались скандалы, связанные с НАБУ и е-декларациями.
«Саакашвили будет независимым игроком, а также начнет вести войну против всех и агитировать за свои идеи абсолютно во всех регионах, поскольку у него больше нет никаких обязательств. Не исключаю, что Саакашвили пополнит ряды самых ярых оппозиционеров и будет настаивать на досрочных выборах», подчеркнул эксперт.
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