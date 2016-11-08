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Порошенко висловився двояко щодо відставки Саакашвілі

Порошенко висловився двояко щодо відставки Саакашвілі
Президент України Петро Порошенко заявив, що очікує позитивного рішення від уряду щодо звільнення керівника Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі. Про це він розповів після зустрічі з президентом Словенії Борутом Пахором, пише українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.

«У нашій країні демократія. Якщо він хоче перейти на сторону опозиції, то я сподіваюся, що незабаром уряд підтримає його звільнення з посади губернатора Одеської області. Якщо йому хочеться займатися політичною діяльністю, то нехай займається», - розповів Порошенко.

В той самий час глава держави нагадав, що колись до України були запрошені громадяни Грузії для того, щоб привести нашу країну до ладу. «На сьогоднішній день деякі з них досі працюють і служать Україні. Зокрема, це Хатія Деканоідзе, яка очолює Національну поліцію, це заступник глави Національного антикорупційного бюро Гізо Углава та багато інших. Деякі грузини після програшу на виборах в Грузії вирішили змінити рід діяльності та зайнятися політикою. Я нікого в цьому зупиняти не буду», - зазначив Порошенко. Як відомо, днями раніше керівник НАБУ Ситник Артем заявляв, що депутати Верховної Ради хочуть позбавити його заступника Гізо Углаву українського громадянства.

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