Парубій програв суд Медведчуку

Печерський райсуд міста Київ постановив, щоб голова Верховної Ради Парубій Андрій простував свої звинувачення в бік колишнього керівника Адміністрації президента України Медведчука Віктора, якого той називає спонсором екстремістських угрупувань на території окупованого Донбасу. Про це можна дізнатися з судового рішення, яке знаходиться у відповідному Єдиному реєстрі судових рішень; також текст даного документу було оприлюднено на сайті «Українського вибору», керівником якого являється сам Медведчук, передає replyua.net.
«Суд постановив, що інформація, яка була поширена керівником Верховної Ради Андрієм Парубієм стосовно Віктора Медведчука є такою, що принижує його честь та гідність. Парубій звинуватив Медведчука в тому, що він нібито причетний до фінансування бандформувань, які зараз воюють проти України та Донбасі», - зазначається у інформаційному листі.
Мова йде про заяви Парубія про те, що Медведчук протягом кількох років сприяв формуванню сепаратистського руху в Україні. Також спікер ВРУ стверджував, що колишній керівник АП всіляко сприяв утворенню та процвітанню незаконних бандитських проросійських угрупувань. Тепер Парубій, згідно з судовим рішенням, має провести брифінг в «Укрінформі», де він спростує свої попередні заяви щодо Медведчука.
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