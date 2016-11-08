Нацполіція не причетна до витоку інформації в справі Шеремета - ГПУ



У Генеральній прокуратурі України стверджують, що Національна поліція України не причетна до витоку інформації у справі вбивства відомого Українського журналіста Павла Шеремета. Мова йде про відеозаписи, на зафіксовано підготовку до кривавої розправи над керівником «Української правди». Про це можна дізнатися з повідомлення Генпрокуратури, яке вона надіслала до ЦПК на відповідний запит; як



«У зв’язку з фактом витоку інформації досудового розслідування було проведено службове розслідування. Дані матеріали були передані до ГПУ, де їх долучили до кримінальної справи. В результаті проведеного службового розслідування стало відомо, що ніхто з працівників та керівників Національної поліції не причетний до витоку секретної інформації», - йдеться у документі.



«Скоріше за все даними з камер відеоспостереження заволодів ще хтось перед тим, як матеріали зняли представники поліції для проведення досудового розслідування», - зауважили у поліції. Службове розслідування за фактом витоку інформації було ініційовано та проведене керівником Національної поліції України Хатією Деканоідзе.



Горячая тема: Портников объяснил, почему ушел Саакашвили Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter У Генеральній прокуратурі України стверджують, що Національна поліція України не причетна до витоку інформації у справі вбивства відомого Українського журналіста Павла Шеремета. Мова йде про відеозаписи, на зафіксовано підготовку до кривавої розправи над керівником «Української правди». Про це можна дізнатися з повідомлення Генпрокуратури, яке вона надіслала до ЦПК на відповідний запит; як передає replyua.net , текст документа знаходиться у розпорядженні «УП».«У зв’язку з фактом витоку інформації досудового розслідування було проведено службове розслідування. Дані матеріали були передані до ГПУ, де їх долучили до кримінальної справи. В результаті проведеного службового розслідування стало відомо, що ніхто з працівників та керівників Національної поліції не причетний до витоку секретної інформації», - йдеться у документі.«Скоріше за все даними з камер відеоспостереження заволодів ще хтось перед тим, як матеріали зняли представники поліції для проведення досудового розслідування», - зауважили у поліції. Службове розслідування за фактом витоку інформації було ініційовано та проведене керівником Національної поліції України Хатією Деканоідзе.