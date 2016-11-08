У Закарпатській області через негоду серйозні проблеми

На Закарпатті через сильні дощі та в деяких населених пунктах затопило житлові будинки, розмило автомобільні шляхи та затопило свердловини з водою. Про це сьогодні, 8-го листопада, повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформує replyua.net.
У повідомленні заявили, що станом на 7:00 вівторка опади у регіоні закінчилися, а вода, яка спричиняла ряд незручностей та стала причиною підтоплень, пішла на спад. Згідно з повідомленням, в результаті сильних опадів за 6 – 7 листопада, в місті Перечин під водою опинилося вісім свердловин, від яких місто отримує воду для пиття та приготування їжі. Через опади у вищезазначеному місті без води залишилися 33 багатоповерхівки, 3 дитсадки, 3 школи, один госпіталь та приблизно 600 приватних житлових будинків. Майже 5 тисяч 800 осіб в Перечиному залишилися без води. Це при тому,що у місті проживає близько 7 тисяч 250 осіб. У зв’язку з цим рятувальники організували постачання питної води. У приватних секторах місцями є криниці з водою. В той самий час у інших районах та населених пунктах ситуація залишається подібною. Негода затопила сільськогосподарські угіддя, приватні ділянки та будинки. Рятувальники приведені в повну «бойову» готовність і працюють на повну силу.
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