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Терористи "ЛНР" тримають в заручниках вболівальників "Зорі" - ЗМІ

Терористи "ЛНР" тримають в заручниках вболівальників "Зорі" - ЗМІ
Члени незаконного збройного формування «Луганська народна республіка» захопили в полон чотирьох представників фанклубу футбольного клубу «Зоря». Про це сьогодні, 8-го листопада, пише агентство «ЛІГА.net» з посиланням на інформаційне джерело з території підконтрольного бойовикам Луганська, передає replyua.net.

«Представники фанзони футбольного клубу «Зоря», серед яких і Овчаренко Владислав та Ахмеров Артем, наразі утримуються у підвальному приміщенні», - повідомляє джерело. Співрозмовник також зауважив, що представники проросійських бойовиків тиснуть на фанатів «Зорі» та звинувачують їх у причетності до нібито підпільної організації «Азов», яка нібито діє на території «ЛНР». «Хлопці відмовляються від цього. Терористи також думають, що ці люди працюють на українську розвідку і займають шпигунством. Їх звинувачують у «державній зраді» проти «ЛНР», - розповів він.

Також, за даними видання, кілька днів тому сепаратисти також затримали молодого хлопця, який зробив фото з прапором України, а потім показав його своїй знайомій. «Та дівчина просто продала його бандитам. Тепер ця людина знаходиться у заручниках терористів», - зазначає співрозмовник.

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