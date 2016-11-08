У "Межигір'ї" арештовано всю нерухомість

Судовим рішенням було арештовано всю нерухомість, яка знаходиться на території резиденції колишнього президента України Віктора Януковича «Межигір’я», яка знаходиться в Нових Петрівцях, що на Київщині. Про це сьогодні, 8-го листопада пише видання «УН» з посиланням на власні інформаційні джерела в Генеральній прокуратурі, передає replyua.net.
«Суд наклав арешт на все нерухоме майно, яке наразі знаходиться в межах території резиденції горе-президента Віктора Януковича «Межигір’я», - розповів представник Генпрокуратури. В той самий час співрозмовник УН зазначив, що наразі правоохоронні органи ведуть дослідження всього рухомого майна на території резиденції; це також стосується і зоопарку. За його словами, після того, як буде проведено огляд і визначено вартість, буде розглядатися питання про арешт і рухомого майна.
Як відомо, резиденція «Межигір’я» була створена в 1935-му році і до 2007 року знаходилася в держаній власності. З 2002 по 2014 роки у ній проживав колишній президент України Віктор Янукович, який у 2007-му році вивів Межигір’я у приватну власність, влаштувавши там для себе що на кшталт заміського будиночка, але з вражаючими площами та майном.
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