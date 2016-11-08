Кто займет место Саакашвили?

В Администрации президента идет бурное обсуждение вопроса о назначении нового главы Одесской области, сообщает replyua.net со ссылкой на Украинскую правду.
Источники, близкие к Администрации президента, рассказали, что пока нет ни одной кандидатуры, которая могла бы сменить Саакашвили, однако обсуждается вариант, что место главы Одесской области может занять кто-то из бывших руководителей. Не исключено, что этим человеком может стать Анатолий Урбанский, возглавляющий Одесский областной совет. Также Урбанский является нардепом от Блока Петра Порошенко. Источники утверждают, что слухи о том, что главой области станет Игорь Кононенко, сильно преувеличены, и этого никогда не произойдет. Пока вместо Саакашвили его обязанности временно будет исполнять Соломия Бобровская, 27-летняя заместитель грузинского политика.
Напомним, что на своем посту Михаил Саакашвили пробыл всего полтора года – в должность губернатора он заступил в конце мая 2015 года, однако накануне грузин подал в отставку. За время своей работы он не добился ничего, и лишь успел пропиариться своими громкими заявлениями. Также вместе с Саакашвили в отставку уходит еще один грузин – Георгий Лорткипанидзе, возглавлявший Нацполицию Одесской области.
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