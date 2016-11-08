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Портников: пост для тех, кто приезжает и учит нас жизни

Портников: пост для тех, кто приезжает и учит нас жизни
На своей странице в Фейсбуке Виталий Портников делает напоминание тем, кто приехал в Украину и пытается учить жизни всех украинцев, информирует replyua.net.

По словам украинского журналиста, в Украине живут либералы и демократы, которые являются украинскими патриотами и украинскими либералами. «Если было суждено победить в своей стране и построить настоящее европейское государство, то оно обязательно будет только украиноязычным. Можете не сомневаться в том, что мы преодолеем последствия так называемой колониальной русификации», пишет журналист. По его словам, всем тем, кто приезжает жить в Украину и пытается учить жизни, придется изучать украинский язык.

«Учите сами наш язык, отдавайте своих детей в украинские школы и не сомневайтесь в том, что ваши дети будут изучать Пушкина, но только в переводе Максима Рыльского», отмечает Портников. По его мнению, если украинцы проиграют, тогда в их стране будет русский язык, а еще в Украине будет Путин, и русскоязычие придется спасать уже в другом государстве.

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