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«Приватбанк» подарит iPhone 7 за смену фамилий Путин и Сталин

«Приватбанк» подарит iPhone 7 за смену фамилий Путин и Сталин
Замглавы председателя правления ПАТ КБ «Приватбанк» предложил всем жителями Российской Федерации и Украины, имеющими фамилии «Путин», сменить свою фамилию на любую другую, в обмен на новенький продукт от корпорации Apple - iPhone 7. Об этом Олег Гороховой сообщил на своей странице в социальной сети Facebook – об этом передает replyua.net.

На это крупнейший банк Украины не остановился, и пошел дальше – за смену немного менее одиозных фамилий, в частности «Сталин», «Берия» и «Чикатило» он предложил их владельцам устройство предыдущей версии – iPhone 6. Банковский управленец добавил, что в Украине, как это ни странно, довольно много людей, кому выпала эта возможность. В частности, фамилию «Сталин» имеют двадцать четыре гражданина Украины, «Берия» - сорок пять, «Чикатило» - одинадцать, «Чекатило» - четверо. Если учесть, что всего таких людей на территории Украины проживает 113, то в России их, вероятно, тысячи.

«Приватбанк» назвал эту акцию «Антипутинским предложением» и отметил, что она действует только до конца текущего года, в том числе – на территории РФ.

«Приватбанк» подарит iPhone 7 за смену фамилий Путин и Сталин

Горячая тема: Майя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой
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