Новак припускає, що Саакашвілі може стати керівником нової партії вже в лютому

Після того, як голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі піде у відставку, процес формування нової політичної партії «Хвиля» може значно прискоритись. Про це сьогодні, 7-го листопада, розповіла представник ініціативної групи з формування «Хвилі», депутата від парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Новак Наталія, пише українське агентство «Інтерфакс», передає replyua.net.
Журналісти поцікавилися, чи може так статися, що після відставки з посади губернатора Саакашвілі очолить ще «ненароджену» нову політичну силу, яка називається «Хвиля», на що Новак відповіла: «Теоретично це можливо, оскільки самої партії ще не існує; наразі є лише ініціативна група з її створення. Ми сподіваємося, що процес створення партії прискориться у тому випадку, якщо так станеться, що Міхеїл Саакашвілі її очолить».
В той самий час вона наголосила, що досі ініціативна група зі створення політичної партії «Хвиля» такий варіант не розглядала. «Можливо, перший з’їзд партії відбудеться у лютому наступного року. Перед цим з’їзд планувався декілька разів, але так жодного разу і не відбувся. Перед цим він планувався то на листопад, то на грудень… сподіваємося, що це станеться вже в лютому», - зазначила нардеп.
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