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Аваков рассказал, что мешает развиваться Национальной полиции Украины

Аваков рассказал, что мешает развиваться Национальной полиции Украины
Арсен Аваков сегодня пишет на своей странице в Facebook о том, каких результатов удалось достичь за два года существования Национальной полиции Украины – сегодня исполняется ровно два года с момента, как закон, устанавливающий ее правовой статус, вступил в силу – об этом передает replyua.net,

Аваков пишет: «Не все решения оказываются правильными, не все горы и реки удается форсировать без потерь, не всегда получается идти без остановок и потерь. Но мы идем. Шаг за шагом». Министр МВД Украины отмечает, что больше всего в этой ситуации его удивляют люди – некогда точно нельзя предугадать, как человек поведет себя в экстренной ситуации, под давлением множества обстоятельств. По мнению Авакова, процесс создания опытных кадров для полиции уже начат, и это главное.

Аваков подчеркивает, что самыми трудностями в работе Нацполиции все еще остается отсутствие нормального финансирования, а также времени – иногда хочется достичь чего-то быстрее, а торопиться нельзя, потому что будут потери в качестве. Министр сообщает, что немаловажную роль в этом всем играет традиционное недоверие к правоохранительным органам в украинском обществе – новая украинская полиция должна переломить это отношение, и сделает это.

Горячая тема: Майя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой
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