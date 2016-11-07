Всі документи для звільнення Саакашвілі подані

Міхеїл Саакашвілі передав всі необхідні документи для подальшого свого звільнення з посади губернатора Одеської області. Про це сьогодні, 7-го листопада, під час розмови з представниками «УП» розповіла спікер глави Одеської ОДА Дарина Чиж, передає replyua.net.
За її словами, Саакашвілі вже подав на своє звільнення всі необхідні документи та чекає рішення. Кореспонденти УП поцікавилися, чи збирається він в подальшому формувати власну політичну силу, і як взагалі Саакашвілі планує боротися проти бюрократії в Одеській області; на це Чиж відповіла: «З подібними питаннями краще звертатися на пряму до пана Саакашвілі, оскільки мені з цього приводу мало що відомо».
В той самий час на своєму YouTube-каналі губернатор Одещини опублікував невеличке відео, де йдеться про його досягнення з питань ремонту доріг по всій області та про деякі інші позитивні зміни за час його головування в обласній державній адміністрації. Як повідомлялося раніше, сьогодні зранку Міхеїл Саакашвілі заявив, що залишає керівну посаду глави Одеської облдержадміністрації. Він заявив, що головною причиною такого рішення стали результати електронного декларування, які його сильно вразили. Губернатор зазначав, що після відставки він не збирається залишати Україну а буде і надалі продовжувати вести боротьбу проти корупції.
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