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Чому Ярош не задекларував свої БМП, гармати та міномети?

Чому Ярош не задекларував свої БМП, гармати та міномети?
Депутат Верховної Ради Ярош Дмитро, який на початку поточного року презентував національний рух «Державна ініціатива» каже, що до своєї електронної декларації він не вкосив трофейної зброї, оскільки на неї у нього немає документів. Про це він розповів під час розмови з кореспондентами «УП», передає replyua.net.

«Перед тим як сісти і заповнити декларацію, я проконсультувався з юристами. Я поцікавився, чи варто декларувати трофейну зброю: БМП, гармати та міномети. Вони перепитали чи маю я відповідні документи. Відповідь була очевидна – «ні». Саме тому її (зброї – ред.) і немає в моїй декларації. Хоча фактично колекція у мене є», - розповів нардеп.

В той самий час Ярош нагадав, що всі сумнівно великі статки чиновників мають перевірятися спеціальними антикорупційними органами. «Ми бачили результати голосування. Я не комуніст, щоб мені якось злитися з цього приводу. Якщо воно все по закону, то нехай собі буде. Але якщо розібратися, то багато у кого джерело походження статків, м’яко кажучи, ну дуже сумнівне. Проте мені то яка справа. Для цього у нас є спеціальні антикорупційні органи. Наробили їх – от тепер нехай собі і займаються. Особисто мені немає чого боятися», - каже політик.

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