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У відставку хоче піти і Міхеїл Саакашвілі

У відставку хоче піти і Міхеїл Саакашвілі
Керівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі вирішив піти у відставку. Він пояснив, що на сьогоднішній день президент України Петро Порошенко сприяє діяльності двох незаконних угрупувань, які діють на території Одеської області. Як повідомляє replyua.net, за словами Саакашвілі, це не прості корупціонери, це вже наступний рівень – вороги України.

«На даному етапі я прийняв рішення, що краще буде, якщо я подам у відставку і буду продовжувати боротьбу дещо з іншої позиції», - заявив губернатор Одещини. «Вони можуть не надіятись, що я піду з кінцями. Я ще той солдат, який готовий йти, скільки може, а потім йти чи повзти, скільки потрібно буде», - наголосив Саакашвілі.

«На сьогоднішній день ми продовжуємо вести безперервну боротьбу. Загальна ситуація в області починає загострюватися», - підкреслив він. Як повідомлялося раніше, глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі говорив, що не покине пост губернатора Одещини доти, доки в його регіоні не буде «наведений порядок». За його словами перед цими подіями, він готовий буде повернутися в Грузію лише тоді, коли Одеса буде повністю очищена. «Найбільше мене вразило те, що я побачив у результатах е-декларування. Ці свині заявляють, що у них лише мільйони у готівці в той самий час, як вони отримують соціальну допомогу за рахунок знедолених українців, які тремтячими руками рахують свої копійки», - підкреслив Саакашвілі.

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