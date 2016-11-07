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На "Нововолинській" шахті робітники почали голодувати

На "Нововолинській" шахті робітники почали голодувати
Приблизно півсотні невдоволених шахтарів недобудованої шахти «Нововолинська-10», які вже протягом трьох місяців не отримують заробітну платню, оголосили про голодування. Про це сьогодні, 7-го листопада, розповіли на офіційному веб-сайті Конфедерації вільних профспілок України, передає replyua.net.

«Дане рішення під час обговорення працівників шахти було прийнято одноголосно. В той самий час керівник недобудованої шахти Кожушкін Сергій робив все можливе, щоб відмовити невдоволених гірників від такого рішення. Але цим суворих чоловіків не візьмеш: вони вкрай рішуче налаштовані виконувати свої наміри і відстоювати свої права. До них також мають приєднатися й інші колеги, які працюють в другу зміну на шахті», - йдеться у інформаційному листі.

Шахтарі вимагають, щоб їм виплатили законну зарплату за три місяці, заборгованість за які становить приблизно 7 мільйонів гривень. Також вони вимагають, щоб будівництво та зміцнення шахти продовжувалося фінансуватися. Гірники вимагають приїзду міністра енергетики та вугільної промисловості Насалика Ігоря, який має, на думку шахтарів, сприяти виконанню їхніх вимог. В той самий час у КВПУ нагадали, що 27-го жовтня декілька сотень працівники шахти перекривали митний перехід в Яготин.

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