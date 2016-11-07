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ДПСУ "зловила" у морі російський БПЛА (ВІДЕО)

ДПСУ "зловила" у морі російський БПЛА (ВІДЕО)
Державна прикордонна служба України розповідає про те, що їм до рук потрапив російський безпілотний літальний апарат, який воли виловили у водах Азовського моря. Про це сьогодні, 7-го листопада, українська прикордонна служба повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, передає replyua.net.

«Представники оперативного розшукового відділу загону в Маріуполі морської охорони під час виконання свого завдання у водах Азовського моря знайшли безпілотний літальний апарат «Орлан-10», який виготовляється у Російській Федерації», - зазначає прес-центр ДПСУ. «Російський БПЛА приблизно в 3-х кілометрах від берегової лінії дрейфував у морі. На даний момент всі деталі безпілотника знаходяться в повністю робочу стані; загальний стан в нормі і даний пристрій готовий до застосування. Зараз наші спеціалісти вилучають з нього відзняті матеріали для подальшого їх опрацювання та аналізу», - розповіли у прикордонній службі.

«Орлан-10» - це безпілотний літальний комплекс російського виробництва, який застосовується у військові та цивільній галузях. Він може підніматися на висоту до 5 кілометрів та вести розвідку в радіусі 120 кілометрів від наземної станції керування. Ця «іграшка» несе за собою велику «інформаційну загрозу», яку вона збирає за ввесь цикл свого вильоту.


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