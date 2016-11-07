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Глава ГУ Нацполіції Одещини збирається у відставку

Глава ГУ Нацполіції Одещини збирається у відставку
Керівник Головного управління Національної поліції в Одеській області генерал Гіоргі Лордкіпанідзе хоче піти у відставку. Про це можна дізнатися з його особистого звернення, яке прес-центр одеської поліції опублікував на офіційному веб-сайті Нацполіції Одещини, передає replyua.net.

«На сьогоднішній день для подальшого розвитку і покращенню діяльності поліції потрібні нові погляди нових керівників. Я сам особисто прийняв рішення і збираюся піти у відставку», - розповів він. В той самий час Лордкіпанідзе нічого конкретного так і не пояснив; не назвав жодної причини, яка вплинула на таке його рішення. Він зазначив, що хоча і йде з посади глави одеської поліції, але завжди буде залишатися вірним Україні та українському народу.

«Це велика честь для мене – працювати керівником Національної поліції Одеської області. У цьому житті все досить логічно влаштовано: у всього є початок, продовження і кінець. З того часу, як я очолив одеську поліцію минуло півтора року. І тепер я прийняв рішення, що пора у відставку. Я бажаю кожному моєму напарнику, моєму колезі, з яким ми з самого початку прокладали цей шлях залишатися вірним і працелюбним. Я вірю в краще майбутнє для України та вірю в одеситів», - каже глава поліції.

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