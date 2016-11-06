Доник предложил жесткий план борьбы с россиянами, нарушающими правила въезда в Украину

Роман Доник сообщает, что он и его единомышленники готовят сейчас специальный законопроект, способный урегулировать вопрос ограничения въезда в Украину для россиян, которые «не поддерживают независимость и освободительную войну Украины».
Блогер пишет, что они будут вести переговоры с несколькими депутатами и представителями разных политических сил, однако планируют внести этот проект закона через Блок Петра Порошенко. Доник сообщает, что ежегодно множество граждан РФ ездят в Украину или проезжают через ее территорию транзитом. Чтобы выявить среди них тех, кто нелоялен к Украине и поддерживает «русский мир», блогер предлагает создать специальную базу, в которую будут внесены все, кто будет замечен в выражении своей позиции в социальных сетях или других публичных медиа-ресурсах. «Сделать это не сложно – такие люди где-нибудь да проявят себя. Наша задача мониторить их высказывания в социальных сетях и вносить их данные в базу. Остановить их на границе будет не сложно», - отмечает он.
Также блогер предлагает создать для лиц, внесенных в эту базу, возможность оправдаться. «Каждому из них будут заданы «на камеру» несколько ключевых вопросов, в том числе: «Кому принадлежит Крым? Кто такой Виктор Янукович?, «За что стоял Майдан?», «воюют ли российские военнослужащие на Донбассе?», «Кто начал войну на Донбассе» и т.п. Доник заявляет, что видеозаписи ответов этих людей будут размещены в Интернете в открытом доступе – тем, кто сказал правду, нечего бояться.
Доник отмечает, что всем россиянам, которые высказали антиукраинскую позицию, разжигают сепаратизм или занимаются подрывной или шпионской деятельностью не место в Украине. «Этот законопроект должен раз и навсегда решить проблему их беспрепятственного въезда в нашу страну. Нечего к нам ездить, даже за продуктами питания – пусть пользуются своим импортозамещением», - пишет Доник. Также он добавляет, что эта база данных интегрируется в ту, которая разрабатывается «Миротворцем». Также блогер сообщает, что при въезде паспорт гражданина РФ будет сканироваться, а тех, кто против этого, в Украину просто не пустят. По мнению Доник, европейские станы поддержат эту инициативу.
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