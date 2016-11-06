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Журналист: на Майдане лоха Гиркина кинули на штуку баксов

Журналист: на Майдане лоха Гиркина кинули на штуку баксов
Боевик Игорь Гиркин рассказал о том, что он был в Киеве в 2014 году и даже ходил на Майдан, однако на Грушевского Гиркина испугали националисты.

Как информирует replyua.net, об этом на Обозревателе пишет журналист Юрий Бутусов. По его словам, боевик посчитал, что националисты разгромят Киев-Печерскую лавру, и, сделав эти безумные выводы, Гиркин отыскал какого-то дурака, которого он посчитал за лидера националистов, и передал ему тысячу долларов, чтобы лавра «осталась целой». Бутусов также подчеркнул, что Гиркин до сих пор не сомневается в своей правоте и везде пишет, что предотвратил масштабную операцию.

«Странно, что боевик не нашел еще двух тысяч, чтобы в это дело вмешались агенты ЦРУ, к примеру. Нередко люди оказываются в глупой ситуации, но я первый раз в жизни вижу, чтобы лох гордился тем, как его кинули на штуку баксов. Жаль, что такие пустоголовые идиоты развязали войну, и именно им Россия дала в руки оружие», добавляет Бутусов. По его словам, боевик Гиркин, который совсем без мозгов, убил очень много людей, и таких шизофреников, к сожалению, немало.

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