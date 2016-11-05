Підозри по "чорній бухгалтерії ПР" повернули до НАБУ на доопрацювання

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повернула до антикорупційного бюро підозри у справі «тіньової бухгалтерії» партії Януковича на доопрацювання. Про це сьогодні, 5-го жовтня, розповів керівник НАБУ Артем Ситник під час розмови з журналістами у столиці, пише українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Напередодні у нас відбулася нарада з представниками антикорупційної прокуратури. Ми підготували низку підозр, які передали на затвердження. Через деякий час ми отримали їх назад для доопрацювання: потрібно провести деякі окремі слідчі дії. Наразі немає нічого складного і ми плануємо швидко виправити цю ситуацію, і вже в найближчий час повернути підозри до САП для остаточного узгодження», - розповів глава антикорупційного бюро.
Ситник зазначив, що справа «чорної бухгалтерії Партії регіонів» має спільні ознаки зі справою, якою наразі займається керівник Департаменту спец розслідувань Генеральної прокуратури України Горбатюк Сергій стосовно узурпації влади колишній президентом Януковичем. Як повідомлялося раніше, «чорна бухгалтерія» Партії регіонів велася з 2008 по 2012 роки. Головна проблема у розслідуванні цієї справи полягає в тому, що на всіх документах стоять фіктивні підписи, і довести причетність ряду осіб до співпраці з Януковичем дуже не просто.
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