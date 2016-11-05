Ситник запрошує НАЗК до НАБУ для роботи над е-деклараціями

Глава Національного антикорупційного бюро Ситник Артем запропонував представникам Національного агентства з питань запобігання корупції використовувати технічні засоби його відомства для дослідження результатів першого етапу електронного декларування. Про це він заявив сьогодні, 5-го листопада, під час обговорення результатів діяльності антикорупційного бюро, передає replyua.net.
«Я ще раз хочу звернутися до представників НАЗК: ви можете в складі до 15 осіб приходити до НАБУ та користуватися технічними засобами для опрацювання е-декларацій», - наголосив Ситник. Він зазначив, що НАЗК матимуть можливість використовувати технічні можливості НАБУ, які можуть забезпечити для його представників доступ до реєстру Мінюсту, ВМС та деяких інших органів влади для виконання перевірочних робіт по деклараціям чиновників та політиків.
Він додав, що це законно, і поки такої технічної можливості немає у НАЗК, вони можуть використовувати їх в НАБУ. «Мені відомо, що на сьогоднішній день робота Нацагентства обмежена технічними можливостями. Ми їх запрошували ще з початку роботи системи е-декларування. Наші двері для них досі відкриті», - зауважив Ситник.
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