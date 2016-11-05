Следователь по делу Тимошенко загадочным образом стал богаче в несколько раз

Евгений Котец, следователь по делу госпожи Тимошенко, предоставил е-декларацию, однако указал не все нажитое им имущество, сообщает replyua.net со ссылкой на расследование «Схем».
Евгений Котец ведет дело о киотских деньгах лидера Батькивщины, и, согласно поданной декларации, только за последние пару лет следователь успел обогатиться – у него появились один дом и три квартиры. Однако Котец схитрил во время заполнения декларации и указал, что все имущество записано на имя его супруги, с которой он уже успел развестись. Также следователь «забыл» указать состояния тещи и матери, а там есть что наследовать. В декларации указано, что два года назад жена купила квартиру площадью 182 квадратных метра, однако годом ранее она заработала 13 тысяч гривен.
В начале этого года супруга следователя купила дом площадью 230 квадратов и землю в Буче, однако это в декларации Котец забыл указать. Журналистам следователь заявил, что перед покупкой дома супруга подала на развод, и якобы совместной жизни нет с весны прошлого года, однако Котец продолжают жить в одной квартире в Киеве.
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