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Следователь по делу Тимошенко загадочным образом стал богаче в несколько раз

Следователь по делу Тимошенко загадочным образом стал богаче в несколько раз
Евгений Котец, следователь по делу госпожи Тимошенко, предоставил е-декларацию, однако указал не все нажитое им имущество, сообщает replyua.net со ссылкой на расследование «Схем».

Евгений Котец ведет дело о киотских деньгах лидера Батькивщины, и, согласно поданной декларации, только за последние пару лет следователь успел обогатиться – у него появились один дом и три квартиры. Однако Котец схитрил во время заполнения декларации и указал, что все имущество записано на имя его супруги, с которой он уже успел развестись. Также следователь «забыл» указать состояния тещи и матери, а там есть что наследовать. В декларации указано, что два года назад жена купила квартиру площадью 182 квадратных метра, однако годом ранее она заработала 13 тысяч гривен.

В начале этого года супруга следователя купила дом площадью 230 квадратов и землю в Буче, однако это в декларации Котец забыл указать. Журналистам следователь заявил, что перед покупкой дома супруга подала на развод, и якобы совместной жизни нет с весны прошлого года, однако Котец продолжают жить в одной квартире в Киеве.

Горячая тема: Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві
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