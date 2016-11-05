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"Сховище зброї"під Києвом - товари звичайного магазину

"Сховище зброї"під Києвом - товари звичайного магазину
Склад зі зброєю, який правоохоронні органи виявили під Києвом 4-го листопада, насправді являється легальним складом, тільки не зброї, а простих макетів Інтернет-магазину «Парабеллум», який пройшов вже не одну перевірку. Про це сьогодні, 5-го листопада, представникам «УП» розповіла представник вищевказаного магазину на ім’я Олена, передає replyua.net.

У своєму повідомленні жінка наголосила, що вся вилучені «зброя» являється нічим іншим, як простими макетами снарядів, набоїв та іншої одиниці зброї та розхідних матеріалів. «Всі наші товари були перевірені кілька разів. За законом, вся порізана зброя більше такою не називається. Це вже називається товари масового вжитку – макети у нашому випадку. На кожний макет ми маємо документи. Ми пройшли перевірку Науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. Так само у нас є і документи, які свідчать про результати минулих обшуків», - розповіла працівник Олена.

В той самий час вона зазначила, що всі показана правоохоронцями товари на сьогоднішній день продаються в київському магазині «Історична зброя». Також їх можна замовити і через сайт вищезазначеного магазину.

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