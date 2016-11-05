Для ремонту доріг на Донеччині, крім 2 мільярдів, потрібні спеціалісти та техніка

У наступному році українська влада планує провести капітальний ремонт автодоріг на Донеччині. За попередніми оцінками, для масштабних робіт з різних джерел доведеться залучати близько 2-х мільярдів гривень. Про це сьогодні, 5-го листопада, на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук розповів керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Жебрівський Павло, передає replyua.net.
«За поточний рік на ремонт доріг загального призначення з бюджету було виділено приблизно 86 мільйонів гривень. До нас ці гроші прийшли вже майже на початку осені. До нормального виконання планових робіт наші бригади спеціалістів змогли приступити з середини вересня. У наступному році ми плануємо повністю відновити ділянки розбитих автошляхів. Для цього з різних джерел нам доведеться залучити приблизно 2 мільярди гривень», - розповів він.
В той самий час Жебрівський наголосив, що на сьогоднішній день у Донецькій області надзвичайно мала кількість тих, хто здатний виконувати необхідні роботи. «У зв’язку є ситуацією на Донбасі багато підрядників – кваліфікованих спеціалістів, які вміють якісно виконувати роботу, роз’їхались хто куди… Багато ремонтної техніки залишилося на окупованих територіях», - зазначив він.
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