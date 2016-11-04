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Рішення суду: Звання майора від Семенченка полетіло далеко і назавжди

Рішення суду: Звання майора від Семенченка полетіло далеко і назавжди
Апеляційний адміністративний суд Києва не скасував рішення колишнього виконуючого обов’язки командира Національної гвардії Балана Миколи, який у свій час позбавив народного депутата від фракції «Самопоміч» Семенченка Семена військового звання «майор». Про це пише агентство «УН», посилаючись на джерела в суді, передає replyua.net.

Так, таким рішенням Апеляційний адмінсуд скасував рішення судді Окружного адмінсуду, який своїм рішенням наказав повернути Семенченку звання «майор резерву». «Суддівська колегія Апеляційного суду Києва постановили правомірним та законним рішення Національної гвардії позбавити Семена Семенчинка звання майора. Рішення суду першої інстанції було скасовано», - йдеться у повідомленні.

Також у інформаційному листі зазначається, що таке рішення Апеляційний суд оголосив сьогодні, 4-го листопада 2016 року. Як повідомлялося раніше, на початку поточного року Нацгвардія видала наказ про позбавлення офіцерського звання «майор» народного депутата України Семена Семенченка від фракції «Самопоміч». У прокуратурі зазначали, що він отримав вищезазначене військове звання шляхом обману, надавши у військову частину заздалегідь підготовлені підроблені документи.

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