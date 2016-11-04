Сазонов: на Грэма Филипса никто так и не завел уголовного дела

Украинский Блогер Кирилл Сазонов сообщает, о том, что украинские власти решили все «спустить с рук» подданному Великобритании Грэму Филипсу. Он пишет: «На подонка Грэма Филипса, который частый гость у боевиков и особо отличился издевательствами над раненым украинскими пленными, нет уголовного дела», – об этом передает replyua.net.
Сазонов отмечает, что с Великобританией все понятно – на территории своей родины он преступления не совершал. «Однако невообразимо, почему против него не начали уголовное расследование даже в Украине! И это не смотря на множество доказательств его злодеяний, преданных публичной огласке», - пишет Сазонов.
Сазонов отмечает: «Даже за незаконное пересечение границы на Филипса никакого дела не завели. Госпогранслужба ответила Ирине Геращенко что-то сумбурное, но дела нет. Ни на этого конкретного подонка, ни на тех, кто ездил в Крым с концертами в музыкальном либо политическом репертуаре. При Литвине (брате Властелина) Погранслужба превратилась просто в инструмент по выжиманию денег. Руководство ГПС развалило ее не хуже, чем их коллеги армию и флот. Год назад даже арестовали одного из замов Литвина, сам Литвин в отставке, но на свободе». Блогер подчеркивает, что власть сменилась, а система, совершенно несоответствующая требованиям времени – осталась.
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