валюта
СпецтемаПростые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Сазонов: на Грэма Филипса никто так и не завел уголовного дела

Сазонов: на Грэма Филипса никто так и не завел уголовного дела
Украинский Блогер Кирилл Сазонов сообщает, о том, что украинские власти решили все «спустить с рук» подданному Великобритании Грэму Филипсу. Он пишет: «На подонка Грэма Филипса, который частый гость у боевиков и особо отличился издевательствами над раненым украинскими пленными, нет уголовного дела», – об этом передает replyua.net.

Сазонов отмечает, что с Великобританией все понятно – на территории своей родины он преступления не совершал. «Однако невообразимо, почему против него не начали уголовное расследование даже в Украине! И это не смотря на множество доказательств его злодеяний, преданных публичной огласке», - пишет Сазонов.

Сазонов отмечает: «Даже за незаконное пересечение границы на Филипса никакого дела не завели. Госпогранслужба ответила Ирине Геращенко что-то сумбурное, но дела нет. Ни на этого конкретного подонка, ни на тех, кто ездил в Крым с концертами в музыкальном либо политическом репертуаре. При Литвине (брате Властелина) Погранслужба превратилась просто в инструмент по выжиманию денег. Руководство ГПС развалило ее не хуже, чем их коллеги армию и флот. Год назад даже арестовали одного из замов Литвина, сам Литвин в отставке, но на свободе». Блогер подчеркивает, что власть сменилась, а система, совершенно несоответствующая требованиям времени – осталась.

Горячая тема: Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
03 ноя 2016
20880

Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі

Гучне і ганебне для збройних сил Російської Федерації плавання єдиного в російському флоті авіанесучого крейсера «Адмірал Кузнецов» здається, закінчилось, - про це replyua.net інформує з посиланням


Свежие новости

Портников: Нужно не менять поросят у корыта, а перестать относиться к Украине как к корыту

Судья Татьков сбежал за границу

Названа самая надоедливая песня за несколько лет

Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру

Сазонов: на Грэма Филипса никто так и не завел уголовного дела

Кабмин приготовил приятный сюрприз для пенсионеров к Новому году

WikiLeaks предсказал победу Клинтон на выборах

Нардепы боятся повторить судьбу Добкина, - Шкрум

Выход Великобритании из ЕС отменяется, - OmTV

Геращенко: пограничники пропускают артистов из РФ, говоря о нелепых причинах

Порошенко так і не дійшов до ГПУ на допит

Националисты провели в Москве антипутинский марш, многих активистов задержали

СБУ каже, що Росія знову готувалася до дестабілізації в Україні

Против Клинтон плетут новые интриги

Партія "Наш край" хоче свою групу в Раді

Депутат Ляшко не знает, откуда столько денег у однопартийцев

В крымских школах введут уроки военной подготовки

Клінтон знову випереджає республіканця - опитування

Керівник НАБУ: На мого заступника тиснуть

Береза: как можно что-то принять, когда в зале ВР 45 нардепов?

 Новости за день