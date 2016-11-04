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Партія "Наш край" хоче свою групу в Раді

Партія "Наш край" хоче свою групу в Раді
Народний депутат Олександр Фельдман увійшов до фракції «Воля народу» в рамках процесу переговорів з формування групи «Наш край». Про це розповів один з керівників партії «Наш край» Мазурчак Олександр, повідомляє прес-центр політичної сили, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що партія не приховувала наміри, через які вона і веде переговори про створення парламентської групи народних депутатів. «На сьогоднішній день у парламенті нашу партію будуть представляти три людини. Як відомо, вже двоє з них, а саме Антон Кіссе та Фельдман Олександр вже являються членами депутатської групи. Наразі Сергій Шахов – позафракційний», - зазначив Мазурчак.

«У ході переговорів щодо створення групи «Наш край» у кожного з них є певна функція та свій візок обов’язків. Тому наступні кроки депутатів будуть відбуватися в межах процесу об’єднання з питання створення групи «Наш край», - зауважив він. Мазурчак каже, що вступ до фракції «Воля народу» Олександра Фельдмана є простим та передбачуваним робочим моментом. Також він наголосив, що партія не збирається поспішати, оскільки хоче, щоб склад групи був якомога якіснішим. Завдяки такому кроку «Воля народу» уникла розформування, оскільки в ній залишалося 19 учасників.

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