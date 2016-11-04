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Як колишній генпрокурор веде ювелірний бізнес в Криму - розслідування (ВІДЕО)

Як колишній генпрокурор веде ювелірний бізнес в Криму - розслідування (ВІДЕО)
Після того, як Російська Федерація вторглась до АР Крим та незаконно анексувала його, родина екс-генпрокурора за часи «імператорства» Віктора Януковича Віктора Пшонки перевезла свій ювелірний бізнес з Краматорська до вже окупованого українського півострова. Про це можна дізнатися з результатів журналістського розслідування «Золото Пшонки» від програми «Схеми», передає replyua.net.

Під час розслідування журналісти встановили, що восени 2014 року в місті Севастополь було відкрито ювелірне підприємство «Ювелірний завод «Золотий стандарт». У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Росії засновником даного підприємства являється Євгенія Фріга. Вона ж дружина Михайла Бурова. Він в свою чергу колись був головним помічником колишнього народного депутата України Артема Пшонки – сина колишнього керівника ГПУ Віктора Пшонки. Саме на Фрігу був записаний бізнес Пшонки в Краматорську ще до часів Євромайдану.

Під час президентства Януковича сім’я Пшонки контролювала в Краматорську кілька ювелірних компаній, серед яких «Золото», «Укрзолото», «Бомонд преміум». Артем та Віктор Пшонки ніколи їхніми власниками не зазначалися. Засновниками «Торгового дому Укрзолото» були кілька осіб, серед яких і радник Артема Пшонки – Михайло Буров.

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