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Албания отменит визовый режим с Украиной

Албания отменит визовый режим с Украиной
4 ноября глава внешнеполитического ведомства Украины совершит рабочую поездку в Албанию, во время которой будет подписано соглашение о взаимной отмене виз между двумя государствами.

Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, в ведомстве отметили, что сегодня Павел Климкин прибудет в Албанию. В рамках поездки министра иностранных дел Украины запланировано подписание соглашения между двумя государствами об отмене визового режима. Кроме того, у Климкина запланированы переговоры с главой внешнеполитического ведомства, с премьер-министром и главой парламента Албании. Напомним, что еще в сентябре текущего года Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения между Албанией и Украиной об отмене визовых требований.

Теперь главам внешнеполитических ведомств двух государств нужно только утвердить это соглашение. После отмены виз граждане обеих стран смогут находиться в Украине и Албании не больше 90 дней без оформления визы. Сейчас украинцы ездят в Албанию без виз, однако эта страна выдвигает много требований.

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