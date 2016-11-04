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Рынок Украины наполняется фальшивым золотом, - эксперты

Рынок Украины наполняется фальшивым золотом, - эксперты
Украинцы начали покупать золото на черном рынке, и теперь участились случаи мошенничества, сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня.

По словам Владимира Пищаного, главы отдела операций с металлами Апекс-Банка, стали часто попадаться фальшивы слитки, начиная от одного грамма и заканчивая 500 граммами. Эксперт отметил, что далеко не каждый специалист сможет определить подделку, и многие клиенты банка, которые купили слитки на черном рынке, становятся жертвами мошенников, и такое золото, естественно, ни один банк хранить не будет. Специалисты уверены, что такое количество фальшивого золота поступило на рынок после того, как в конце 2014 года Нацбанк ввел ограничения на операции с банковскими металлами одному лицу, и это ограничение составляло три тысячи гривен за один день.

Постепенно НБУ сокращал эти ограничения, и в сентябре этого года сумма по возможным операциям достигла 12 тысяч гривен, однако фальшивых слитков на черном рынке меньше не становится. Эксперты добавили, что на тяжелые слитки спрос резко упал, и сейчас украинцы покупают золото весом от одного до десяти граммов.

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