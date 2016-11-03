У Криму продовжується гоніння проти кримськотатарських мусульман

Російські окупанти в Криму продовжують вести репресії проти кримськотатарського народу. Ще шістьом людям, яких вони звинувачують у причетності до організації «Хізб ут-Тахрір», призначили примусове обстеження в психіатричній лікарні. Про це сьогодні, 3-го листопада, на своїй сторінці у Фейсбук пише адвокат Ельмі Курдебінов, передає replyua.net.
У своєму повідомленні адвокат зазначив, що про наміри російських спецслужб і надалі вести примусове направлення до психіатрії наголошував також адвокат Едем Смедляев. «Насправді сьогодні мій підзахисний Вадим Сірук отримав для ознайомлення розпорядження слідчого Федеральної служби безпеки Російської Федерації, де зазначається, що примусово на стаціонарі психлікарні буде обстежено 6-х кримчан, кримськотатарських мусульман, серед яких і сам Вадим. Усі вони проходять у справі «Хізб ут-Тахрір» як учасники злочинної організації. Мова йде за Алієва М. Н., Сірука Ст. А., Бекірова І. Н., Куку Е-У. К., Алімова Р. М., Джеппарова А. Б.», - зазначив Курдебінов.
За його словами, проблеми з «законом» у цих людей з’явилися після того, як вони виступали на підтримку незаконно утримуваного в психіатрії заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова. «Терор продовжується», - підсумував адвокат.
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