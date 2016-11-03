валюта
СпецтемаПростые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

У Криму продовжується гоніння проти кримськотатарських мусульман

У Криму продовжується гоніння проти кримськотатарських мусульман
Російські окупанти в Криму продовжують вести репресії проти кримськотатарського народу. Ще шістьом людям, яких вони звинувачують у причетності до організації «Хізб ут-Тахрір», призначили примусове обстеження в психіатричній лікарні. Про це сьогодні, 3-го листопада, на своїй сторінці у Фейсбук пише адвокат Ельмі Курдебінов, передає replyua.net.

У своєму повідомленні адвокат зазначив, що про наміри російських спецслужб і надалі вести примусове направлення до психіатрії наголошував також адвокат Едем Смедляев. «Насправді сьогодні мій підзахисний Вадим Сірук отримав для ознайомлення розпорядження слідчого Федеральної служби безпеки Російської Федерації, де зазначається, що примусово на стаціонарі психлікарні буде обстежено 6-х кримчан, кримськотатарських мусульман, серед яких і сам Вадим. Усі вони проходять у справі «Хізб ут-Тахрір» як учасники злочинної організації. Мова йде за Алієва М. Н., Сірука Ст. А., Бекірова І. Н., Куку Е-У. К., Алімова Р. М., Джеппарова А. Б.», - зазначив Курдебінов.

За його словами, проблеми з «законом» у цих людей з’явилися після того, як вони виступали на підтримку незаконно утримуваного в психіатрії заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова. «Терор продовжується», - підсумував адвокат.

Горячая тема: Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
03 ноя 2016
26074

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

В Фейсбуке началась травля Матвея Ганапольского, и эта история набирает нешуточные обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста,


Свежие новости

Маразм міцнішав: у Росії звинуватили Україну в епідемії СНІДу

В мережі прокоментували кримінальне провадження щодо Новинського

Ляшко празднует свою маленькую годовщину – блогер

Луценко призначив нового прокурора Полтавської області

"Розмова-привид" схвилювала МЗС України та Киргизії

У Криму продовжується гоніння проти кримськотатарських мусульман

НАЗК нагадує про відповідальність за ухилення від подачі декларації

Синоптики ухудшили прогноз на ближайшие сутки

Портніков: Сьогодні в Кремлі мають затвердити план федералізації для Молдови, наступна – Україна

Луценко хоче притягнути до відповідальності Новинського

Кто следующий: пользователи назвали знаменитостей, которые получат российские паспорта

Лещенко каже, що "Народний фронт" займається темними справами

Мадонна оказалась в центре пьяного скандала на культурном мероприятии, - фото

Пантелеев: 600 тысяч киевских семей живут в аварийных домах

Голлівудський пенсіонер так розчулився через паспорт РФ, що на радощах пообіцяв помирити США з Росією

Порошенко рассказал о фантастичных перспективах Украины

Российский актер закрутил роман с одесситкой

Офіціанту, якого поранив п'яний брат Захарченко, довелося переховуватися в Росії

Терористи в черговий раз зривають розведення військ - представник України в СЦКК

Голубе сизий, поясни, де ти взяв стільки грошей - Порошенко про е-декларації

 Новости за день