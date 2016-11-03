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Порошенко рассказал о фантастичных перспективах Украины

Порошенко рассказал о фантастичных перспективах Украины
Глава украинского государства заявил о том, что эффективность всех реформ в стране становится уже необратимой, и он верит в успешный процесс.

Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало во время выступления на Международном экономическом форуме, проходящем сегодня во Львове. По словам главы государства, ему приятно, что накануне миссия МВФ сделала заявление о том, что за последние два года украинские власти добились намного большего в плане реформ, чем прежние власти за двадцать с лишним лет независимости. «Эффективность реформ уже необратима, и нужно отметить, что эти реформы успешно внедряются во время войны, во время агрессии со стороны РФ. Нужно также напомнить об анализе опыта многих стран, который касается проведения реформ», отметил президент.

По его словам, результаты реформирования обычно проявляются не раньше, чем через три года, однако в некоторых государствах этот процесс затягивается, - к примеру, в Сингапуре первые результаты появились только через 16 лет. «Украина не будет ждать и 16 месяцев. Результаты нам нужны прямо сейчас», добавил Порошенко.

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