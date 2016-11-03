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Офіціанту, якого поранив п'яний брат Захарченко, довелося переховуватися в Росії

Офіціанту, якого поранив п'яний брат Захарченко, довелося переховуватися в Росії
Польовий командир бойовиків «ДНР» Олександр Ходаковський дав відверте інтерв'ю російському виданню «Росбалт», в якому розкритикував представників оточення лідера «ДНР» Олександра Захарченко, а також розповів про окремі кримінальні епізоди з їхнього життя, інформує replyua.net.

Ходаковський повідомив російським журналістам, що «віце-прем'єр ДНР» Дмитро Трапезников в ході конфлікту один раз прострелив ногу керівнику адміністрації Захарченко Максиму Лещенко. А офіціантові одного з донецьких кафе, якого поранив ножем в шию п'яний брат ватажка бойовиків Сергій Захарченко, довелося взагалі тікати з Донецька до Росії, щоб уникнути подальших проблем. «Чому ні в чому не винний хлопець, а навіть його можна назвати потерпілим, замість компенсації і вибачення був змушений втекти до Росії, тому що погрозами та приниженнями його просто засипали?»,- заявив Ходаковський.

Нагадаємо, брат ватажка «ДНР» Олександра Захарченко – Сергій Захарченко в квітні 2016 року поранив офіціанта донецького ресторану «Berstown». Тоді повідомлялося, що поранення брат Захарченко наніс не ножем, а осколками пивного келиха.

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