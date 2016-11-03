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Голубе сизий, поясни, де ти взяв стільки грошей - Порошенко про е-декларації

Голубе сизий, поясни, де ти взяв стільки грошей - Порошенко про е-декларації
Президент України Петро Порошенко заявив, що запуск системи електронного декларування – це значний крок у подоланні корупції в державі. Також він вимагає від «забезпечених» декларантів пояснити, звідки у них стільки грошей. Про це глава держави сказав, виступаючи на міжнародному форумі у місті Львів, інформує replyua.net.

«Багато декларантів приписували собі значні суми грошей вдома, вважаючи, що це нульова декларація, і це дасть їм змогу уникнути перевірки. Але головне завдання – дізнатися, чим саме вони займалися протягом минулих 25-ти років. А далі, голубе сизий, поясни, де ти взяв стільки грошей. Люди мають повне право це знати», - висловився Порошенко.

«Боротися потрібно не з багачами, а з тими, які все життя пропрацювали на державній службі, і якимось чудом змогли заробити собі на дорогі будинки, елітні машини, дачі, літаки та інше. От це дійсно змушує замислитись», - наголосив президент. «Це все почалося з президента України, якому потрібно було задекларувати все: від кухонного посуду до подушок та простирадл в спальній кімнаті. Такого не робив ще жоден президент. Електронне декларування – це надзвичайно важливий крок для України», - наголосив він.

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