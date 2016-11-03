У ОБСЄ занепокоєні різким зростанням кількості обстрілів

на сьогоднішній день загальний стан в зоні проведення АТО дуже погіршився. У порівнянні з даними за минулі кілька тижнів, кількість обстрілі значно зросла – приблизно на половину. Про це сьогодні, 3-го листопада, виступаючи на брифінгу, розповів замісник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, передає replyua.net.
«Наразі ми фіксуємо дуже невтішні показники. Ситуація по всій лінії зіткнення значно погіршилася. Порівнюючи з отриманими даними за минулі тижні, кількість обстрілів наразі збільшилася приблизно на 40%. Найбільш гострою зоною залишається Маріупольський напрямок, де спостерігається найбільша кількість випадків порушення режиму «тиші», - заявив він.
Для порівняння Хуг навів дані спостерігачів ОБСЄ, які були отримані за два минулі тижні; спочатку було 5978 випадків, пізніше це число зросло до 8264. А це в свою чергу більш ніж тисяча випадків порушення режиму припинення вогню кожного дня. В той самий час представник ОБСЄ зауважив, що значна кількість обстрілів (близько 86%) припадає на Донецьку область. «З початку осені кількість обстрілів значно зросла. І це спостерігається як і з боку бойовиків, так і з боку Збройних сил України», - підкреслив Хуг.
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