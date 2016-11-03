Гройсман пояснив, звідки у чиновників стільки грошей

На сьогоднішній день велика кількість чиновників тримають при собі значні суми грошей, оскільки колись вони боялися покладати надію на колишню банківську систему в Україні. Про це під час розмови з кореспондентами, коментуючи електронне декларування в Україні, заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає replyua.net.
«Все, що стосується місцезнаходження грошей високопосадовців, можу сказати тільки одне: колись банківська система в Україні була в занепаді. Це був загальнонаціональний тренд – зберігати гроші не в банках як фінансових установах, а в банках під капроновою кришкою», - розповідає глава уряду.
«Проте сьогодні я можу офіційно заявити – банківська система в Україні достатньо надійна. І це як результат буде позитивно відображатися на кількості вкладів», - зазначив Гройсман. Він також наголосив, що не всі до влади прийшли через корупцію. Багато хто до політики займався бізнесом, заробив грошей, а тепер насолоджується результатом та живе на своє збереження, одночасно маючи всі можливості займатися політичними справами. «Не варто сіх вимазувати однією фарбою. Всі люди різні. Одні прийшли до влади з бізнесу. Звісно, вони мають якісь гроші», - наголосив прем’єр.
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