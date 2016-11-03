валюта
СпецтемаПервая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября

Гройсман пояснив, звідки у чиновників стільки грошей

Гройсман пояснив, звідки у чиновників стільки грошей
На сьогоднішній день велика кількість чиновників тримають при собі значні суми грошей, оскільки колись вони боялися покладати надію на колишню банківську систему в Україні. Про це під час розмови з кореспондентами, коментуючи електронне декларування в Україні, заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає replyua.net.

«Все, що стосується місцезнаходження грошей високопосадовців, можу сказати тільки одне: колись банківська система в Україні була в занепаді. Це був загальнонаціональний тренд – зберігати гроші не в банках як фінансових установах, а в банках під капроновою кришкою», - розповідає глава уряду.

«Проте сьогодні я можу офіційно заявити – банківська система в Україні достатньо надійна. І це як результат буде позитивно відображатися на кількості вкладів», - зазначив Гройсман. Він також наголосив, що не всі до влади прийшли через корупцію. Багато хто до політики займався бізнесом, заробив грошей, а тепер насолоджується результатом та живе на своє збереження, одночасно маючи всі можливості займатися політичними справами. «Не варто сіх вимазувати однією фарбою. Всі люди різні. Одні прийшли до влади з бізнесу. Звісно, вони мають якісь гроші», - наголосив прем’єр.

Горячая тема: Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 ноя 2016
46194

Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Украинцы начали активно обсуждать во всех социальных сетях очередной «допинг» Дмитрия Добкина, который уже совершенно не стесняется и употребляет наркотики прямо во время заседаний, информирует

03 ноя 2016
18366

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

В Фейсбуке началась травля Матвея Ганапольского, и эта история набирает нешуточные обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста,


Свежие новости

Офіціанту, якого поранив п'яний брат Захарченко, довелося переховуватися в Росії

Терористи в черговий раз зривають розведення військ - представник України в СЦКК

Голубе сизий, поясни, де ти взяв стільки грошей - Порошенко про е-декларації

Стивен Сигал оказался русским по отцовской линии

У ОБСЄ занепокоєні різким зростанням кількості обстрілів

Аренда самой дешевой квартиры в столице обойдется в кругленькую сумму

Майбутнє Росії лякає: у Липецьку діти грали кошеням в бейсбол і «дружно сміялися»

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на российское гражданство Стивена Сигала

Гройсман пояснив, звідки у чиновників стільки грошей

Дерев'янко каже, що не відкличе свій законопроект, який спричинив багато галасу

В Украине вступает в силу новый закон для фрилансеров

Лутковську запрошують приїхати на судилища до Криму. Обіцяла подумати

Россельхознадзор «не пустил» в Крым пауков

Журналист: в «ДНР» назревают новые финансовые проблемы

Новини з зони АТО за минулу добу (2.11.16)

Марк Фейгин: На месте Сущенко мог быть любой другой журналист, пишущий на политические темы

Екс-регіонал пояснила, чому вона прийшла до Верховної Ради

На рынке недвижимости Киева уменьшается количество сделок

Плотницький посилює боротьбу з євроінтегрантами: тепер за в’їзд на територію «ЛНР» будуть брати євро

Минздрав предупредил о росте заболеваемости гриппом

 Новости за день