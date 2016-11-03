валюта
СпецтемаПервая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября

Лутковську запрошують приїхати на судилища до Криму. Обіцяла подумати

Лутковську запрошують приїхати на судилища до Криму. Обіцяла подумати
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Лутковська Валерія не виключає можливості приїзду на територію анексованого Росією Криму. Про це вона завила під час телеефіру програми «Кримське питання», яка вийшла у світ 2-го листопада, пише «15 минут», передає replyua.net.

Ведучий програми Айдер Муждабаєв сказав, що їй варто було б приїхати на декілька судових засідань в Криму над кримськими татарами з метою привернути увагу міжнародного співтовариства до порушень прав кримчан. Він навів до прикладу випадок з народним депутатом України Надією Савченко, яка поїхала до Москви та відвідала суд над політичними в’язнями Клихою та Карпюком. На це омбудсмен відповіла: «Якщо я сьогодні заявлюсь в суд на території Криму, то не знаю, які це позитивні наслідки може за собою привести. Але якщо розглядати це питання з точки зору підтримки, то тут я з вами погоджусь. І таке питання я буду розглядати».

В той самий час вона зауважила, що на відміну від депутата Надії Савченко вона не являється представником політики. «Ми ж розуміємо що це не активна участь. Це просто присутність. Одна справа, коли це представник влади, політик. А зовсім інша, якщо це буде просто правозахисник», - зазначила Лутковська.

Горячая тема: Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 ноя 2016
46194

Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Украинцы начали активно обсуждать во всех социальных сетях очередной «допинг» Дмитрия Добкина, который уже совершенно не стесняется и употребляет наркотики прямо во время заседаний, информирует

03 ноя 2016
18366

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

В Фейсбуке началась травля Матвея Ганапольского, и эта история набирает нешуточные обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста,


Свежие новости

Офіціанту, якого поранив п'яний брат Захарченко, довелося переховуватися в Росії

Терористи в черговий раз зривають розведення військ - представник України в СЦКК

Голубе сизий, поясни, де ти взяв стільки грошей - Порошенко про е-декларації

Стивен Сигал оказался русским по отцовской линии

У ОБСЄ занепокоєні різким зростанням кількості обстрілів

Аренда самой дешевой квартиры в столице обойдется в кругленькую сумму

Майбутнє Росії лякає: у Липецьку діти грали кошеням в бейсбол і «дружно сміялися»

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на российское гражданство Стивена Сигала

Гройсман пояснив, звідки у чиновників стільки грошей

Дерев'янко каже, що не відкличе свій законопроект, який спричинив багато галасу

В Украине вступает в силу новый закон для фрилансеров

Лутковську запрошують приїхати на судилища до Криму. Обіцяла подумати

Россельхознадзор «не пустил» в Крым пауков

Журналист: в «ДНР» назревают новые финансовые проблемы

Новини з зони АТО за минулу добу (2.11.16)

Марк Фейгин: На месте Сущенко мог быть любой другой журналист, пишущий на политические темы

Екс-регіонал пояснила, чому вона прийшла до Верховної Ради

На рынке недвижимости Киева уменьшается количество сделок

Плотницький посилює боротьбу з євроінтегрантами: тепер за в’їзд на територію «ЛНР» будуть брати євро

Минздрав предупредил о росте заболеваемости гриппом

 Новости за день