Лутковську запрошують приїхати на судилища до Криму. Обіцяла подумати

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Лутковська Валерія не виключає можливості приїзду на територію анексованого Росією Криму. Про це вона завила під час телеефіру програми «Кримське питання», яка вийшла у світ 2-го листопада, пише «15 минут», передає replyua.net.
Ведучий програми Айдер Муждабаєв сказав, що їй варто було б приїхати на декілька судових засідань в Криму над кримськими татарами з метою привернути увагу міжнародного співтовариства до порушень прав кримчан. Він навів до прикладу випадок з народним депутатом України Надією Савченко, яка поїхала до Москви та відвідала суд над політичними в’язнями Клихою та Карпюком. На це омбудсмен відповіла: «Якщо я сьогодні заявлюсь в суд на території Криму, то не знаю, які це позитивні наслідки може за собою привести. Але якщо розглядати це питання з точки зору підтримки, то тут я з вами погоджусь. І таке питання я буду розглядати».
В той самий час вона зауважила, що на відміну від депутата Надії Савченко вона не являється представником політики. «Ми ж розуміємо що це не активна участь. Це просто присутність. Одна справа, коли це представник влади, політик. А зовсім інша, якщо це буде просто правозахисник», - зазначила Лутковська.
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