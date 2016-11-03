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Екс-регіонал пояснила, чому вона прийшла до Верховної Ради

Екс-регіонал пояснила, чому вона прийшла до Верховної Ради
Колишній народний депутат від партії Януковича Олена Бондаренко прийшли до Верховної Ради, щоб відстоювати інтереси колишній працівників «17 каналу» Тимоніна Євгена та Васильця Дмитра. Про це вона розповіла під час розмови з кореспондентами в стінах парламенту, інформує replyua.net.

«Я прийшла сюди в якості колишнього народного депутата, щоб дати брифінг на захист прав журналістів. Тімонін Євген та Дмитро Василець. Вам відомі ці імена? Ви про них багато знаєте?», - заявила вона. «Це насправді прикро, що ви про них майже нічого не знаєте. Ці люди на сьогоднішній день знаходяться в місцях позбавлення волі. Зараз їм вкрай необхідна підтримка, і мені дуже соромно і прикро, що українські журналісти зараз не захищають їхні права. Вони займалися підприємницькою діяльністю – вели передачі на «17 каналі», - наголосила Бондаренко. У відповідь на це кореспонденти поцікавилися, чому вона не згадує про незаконно затриманого в Російські Федерації журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка, на що регіонал відповіла: «Це вже не моя компетенція». Вона також прокоментувала свої виступи в телеефірах російських каналів: «Я чогось не розумію? Невже це вже також заборонено в Україні?».

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