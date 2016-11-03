Як "суддя-чарівник" купив квартиру за мільйон при зарплаті 250 тисяч?



Суддя Апеляційного суду Луганщини Чорнобривко Юрій вписав до своєї електронної декларації інформацію про квартиру в Іспанії. Про це можна дізнатися з відповідного документу на офіційному веб-сайті НАЗК, пише видання «Наші гроші»,



У повідомленні зазначається, що згідно з поправками, які вніс Чорнобривко до своєї декларації, він має придбав квартиру площею 84 квадратних метрів у Іспанії. Суддя також розповів про ціну, заявивши, що на момент придбання оселя в Іспанії обійшлася йому в 980 тисяч гривень. Колишнім власником квартири був Хосе Солвес Аваргес. В той самий час у декларації судді вказується, що до моменту покупки цієї квартири, його дружина брала її в оренду. В декларації не зазначається, скільки вона платила тоді.



Перед цим у даного суді, згідно з даними декларацій, квартири не було. Він проживав у невеличкій квартирі в Сєверодонецьку, яка належить іншій людині. У його дружини в Луганську будинок площею 84 квадратних метрів. Дочка Чорнобривка має у власності половину квартири, загальна площа якої 98 квадратів. Згідно з декларацією, за минулий рік суддя на своїй роботі заробив більш ніж четверть мільйона гривень, а у 2014 році його річна зарплата склала 271 тисячу.



Горячая тема: Первая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Суддя Апеляційного суду Луганщини Чорнобривко Юрій вписав до своєї електронної декларації інформацію про квартиру в Іспанії. Про це можна дізнатися з відповідного документу на офіційному веб-сайті НАЗК, пише видання «Наші гроші», передає replyua.net У повідомленні зазначається, що згідно з поправками, які вніс Чорнобривко до своєї декларації, він має придбав квартиру площею 84 квадратних метрів у Іспанії. Суддя також розповів про ціну, заявивши, що на момент придбання оселя в Іспанії обійшлася йому в 980 тисяч гривень. Колишнім власником квартири був Хосе Солвес Аваргес. В той самий час у декларації судді вказується, що до моменту покупки цієї квартири, його дружина брала її в оренду. В декларації не зазначається, скільки вона платила тоді.Перед цим у даного суді, згідно з даними декларацій, квартири не було. Він проживав у невеличкій квартирі в Сєверодонецьку, яка належить іншій людині. У його дружини в Луганську будинок площею 84 квадратних метрів. Дочка Чорнобривка має у власності половину квартири, загальна площа якої 98 квадратів. Згідно з декларацією, за минулий рік суддя на своїй роботі заробив більш ніж четверть мільйона гривень, а у 2014 році його річна зарплата склала 271 тисячу.