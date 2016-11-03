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В українських компаній проблеми з водопостачанням в окупований Донбас

В українських компаній проблеми з водопостачанням в окупований Донбас
З підконтрольної Україні території Донбасу до окупованої її частини постачається вода, за яку терористична самопроголошена влада не платить. Про це сьогодні, 3-го листопада, під час ефіру на «Громадському радіо» розповів голова Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Черниш Вадим, передає replyua.net.

«Зруйновану частку оцінити неможливо, оскільки кожного дня ведуться обстріли, і вона зростає. Але ми зараз говоримо про інші, більш суттєві речі, такі як водопостачання. На сьогоднішній день це досить складне питання для української влади», - зазначив він.

«Попаснянський водоканал, це в Луганській області, дає воду 50-ом тисячам громадянам на підконтрольній Києву території, та приблизно 300 – 400 тисяч забезпечує людей з окупованої зони. Іде надзвичайно велика заборгованість за електроенергію. Наразі ми домовилися з Міжнародною організацією «Червоний Хрест», і вони погодилися безкорисно профінансувати електроенергію для підприємства впродовж двох місяців. За цей час ми зможемо закачати необхідну кількість води до опалювальних систем», - розповідає Черниш. «Це добре, що нам вдалося запустити опалення по всій Луганщині. Якби ми цього не зробили, то крім проблеми з питною водою, було б ще й тепло», - наголосив міністр.

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