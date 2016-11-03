Обнародован рейтинг самых богатых украинских олигархов

Сотрудники издания «Новое время» обнародовали рейтинг богатейших украинских олигархов, передает replyua.net. Самым богатым человеком в Украине по-прежнему остается Ринат Ахметов, хотя за последний год его состояние уменьшилось сразу на восемь процентов. Сейчас эксперты оценивают его в 4 миллиарда 100 миллионов долларов.
На втором месте уверенно идет Виктор Пинчук, и состояние этого олигарха приблизилось к 1 миллиарду 300 миллионам долларов, что на 19 процентов меньше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замкнул Игорь Коломойский. За год он потерял больше сорока процентов своего состояния, и сейчас оно достигает 1 миллиарда 100 миллионов долларов. У президента Украины, Петра Порошенко, дела также идут очень хорошо, и он четвертый в рейтинге самых богатых. Состояние главы государства оценили в 949 миллионов долларов, причем за год Порошенко потерял только три процента.
Далее в рейтинге идет Геннадий Боголюбов с 834 миллионами. Также в десятку попали Галина и Александр Гереги, Дмитрий Фирташ, Вадим Новинский, Константин Григоришин и Юрий Косюк. Нужно отметить, что из десяти богатейших олигархов Украины только двум удалось приумножить свой капитал за год – это Юрий Косюк и Гереги.
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