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В январе в Украине начнет работать железнодорожный паром

В январе в Украине начнет работать железнодорожный паром
Войцех Бальчун, глава компании «Укрзализныця», анонсировал запуск железнодорожного парома в Украине уже в январе следующего года, информирует replyua.net со ссылкой на РБК-Украина. Как стало известно, Бальчун рассказал, что сейчас в компании занимаются ремонтом железнодорожных паромов, и в Украине существует два таких парома, которые стоят без работы.

«Укрзализныця имеет два железнодорожных парома, и они не работают уже около полутора лет, однако за их содержание выплачиваются немалые деньги – около полутора миллионов гривен. Хочется надеяться, что один из паромов сможет возобновить работу уже в начале следующего года», заявил глава компании. Напомним, что ранее в «Укрзализныци» заявили о том, что из-за льготных перевозок компания терпит убытки в размере 800 миллионов гривен. Кроме того, глава компании недавно говорил о техническом дефолте и о планах на будущий год.

По словам Бальчуна, в следующем году планируется отремонтировать больше тридцати тысяч вагонов, еще компания хочет закупить новые составы, и деньги на эти цели выделит Европейский банк реконструкции и развития.

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