Украинские провайдеры получили 23 предупреждения за ретрансляцию российских каналов

Как передает replyua.net, двадцать три предупреждения были отправлены провайдерам Украины, осуществляющим ретрансляцию российских каналов, запрещенных в Украине – такое заявление сегодня сделал представитель Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Сергей Костинский на своей странице в социальной сети Facebook написал, что нормы Европейской конвенции о трансграничном телевидении, действующей на территории Украины, а также украинского законодательства, ограничивают ретрансляцию российских телеканалов, однако не все субъекты, предоставляющие услуги цифрового и кабельного телевидения в Украине, придерживаются этих ограничений. Ведомство, контролирующее соблюдение провайдерами норм этих нормативных актов и договоров, выявило 23 случая нарушений на всей территории Украины, в частности – в Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Львовской и других областях Украины. В связи с каждым фактом выявления нарушения было отправлено предупреждение. Больше всего их оказалось в Ивано-Франковской области.
Перечень российских телеканалов, трансляция которых в Украине запрещена, достаточно обширен. В сентябре он был пополнен за счет телеканала «Карусель».
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