валюта
СпецтемаРоман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Украинские провайдеры получили 23 предупреждения за ретрансляцию российских каналов

Украинские провайдеры получили 23 предупреждения за ретрансляцию российских каналов
Как передает replyua.net, двадцать три предупреждения были отправлены провайдерам Украины, осуществляющим ретрансляцию российских каналов, запрещенных в Украине – такое заявление сегодня сделал представитель Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Сергей Костинский на своей странице в социальной сети Facebook написал, что нормы Европейской конвенции о трансграничном телевидении, действующей на территории Украины, а также украинского законодательства, ограничивают ретрансляцию российских телеканалов, однако не все субъекты, предоставляющие услуги цифрового и кабельного телевидения в Украине, придерживаются этих ограничений. Ведомство, контролирующее соблюдение провайдерами норм этих нормативных актов и договоров, выявило 23 случая нарушений на всей территории Украины, в частности – в Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Львовской и других областях Украины. В связи с каждым фактом выявления нарушения было отправлено предупреждение. Больше всего их оказалось в Ивано-Франковской области.

Перечень российских телеканалов, трансляция которых в Украине запрещена, достаточно обширен. В сентябре он был пополнен за счет телеканала «Карусель».

Горячая тема: Первая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 ноя 2016
21291

Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Украинцы начали активно обсуждать во всех социальных сетях очередной «допинг» Дмитрия Добкина, который уже совершенно не стесняется и употребляет наркотики прямо во время заседаний, информирует


Свежие новости

Тепер зрозуміло, чому Тимошенко влаштувала істерику – блогер

Я выбирал самую дешевую путевку, - Добкин

Обама раскритиковал ФБР за "инсинуации" в отношении Хиллари Клинтон

Владелец банка "Михайловский" Виктор Полищук пытается уйти от уголовной ответственности, - НБУ

Саркози увеличил свои нападки на Жюппе, - Reuters

Меркель звинуватила російських союзників у злочинах проти людяності

Украинские провайдеры получили 23 предупреждения за ретрансляцию российских каналов

Кримські окупанти вирішили знизити прожитковий мінімум

В 115 многоквартирных домах, восьми школах и двух детсадах оккупированного Крыма нет отопления

Кримський Бандерівець поділився відео «мітингу» рибалок в окупованій Ялті

От России надо требовать создания крымскотатарской автономии, - Фейгин

Директора украинской библиотеки в Москве обвинили в «разжигании ненависти» к россиянам

Нафта в режимі русофобії – блогер

Италию ждут более мощные землетрясения, - ученые

Припинення роботи залізничного вузла в окупованому Дебальцево: є два варіанти подій – блогер

Привіт для «Іскандерів» з Румунії – блогер

Журналіст: «Моторолу» замовили в Кремлі, щоб створити культ героя для окупованих територій «ДНР» та «ЛНР»

Ученым удалось увидеть рождение новых звезд в туманности Киля

Блогер дав жорстку відповідь Топольській і Ганапольському

Единственный путь борьбы с грибковыми заболеваниями деревьев - выведение новых штаммов, - ученые

 Новости за день