Журналіст: «Моторолу» замовили в Кремлі, щоб створити культ героя для окупованих територій «ДНР» та «ЛНР»



Україна з кожним днем віддаляє від себе окуповані території, тому що людей пронизує пропаганда «русского мира», людей фактично повернули в СРСР під ковпак, вважає головний редактор «Реальної газети» і журналіст «Радіо Свобода» Андрій Дихтяренко,



На думку Андрія Дихтяренка, все мисляче суспільство було шоковане, коли в Донецьку ховали бойовика «Моторолу», зібралася значна кількість людей. Серед тих, хто прийшов на ту церемонію були й такі люди, які не зрозуміли, що відбувається, куди їх зігнали. Люди, які там знаходяться, живуть під інформаційним ковпаком. Їм досить міцно вбили в голову, що українська армія – це садисти, вбивці, націоналісти, фашисти. Щодо прорадянської пропаганди, яку вкидають на окуповані території контрольовані Росією сепаратисти, то вона дуже успішна.



Незважаючи на те, що більшість людей регулярно перетинають лінію розмежування, щоб зняти пенсію з українських банкоматів, все одно ці люди дивляться в бік Росії. Вони вважають, що ці гроші вони заробили своєю багаторічною працею: мухи окремо, а котлети окремо. Їх політичні погляди і навіть небажання жити в сьогоднішній Україні не мають жодного відношення до тих пенсій, які, на їх погляд, їм винна держава.



«З приводу ажіотажу у зв'язку з вбивством «Мотороли» треба наголосити, що по-перше, якщо б я жив у Донецьку, я б з задоволенням сходив на похорон «Мотороли». Я б хотів подивитися. У тому числі, як журналіст, але навіть і як обивателю мені б було цікаво. В історії смерть тирана завжди створює ажіотаж. Смерть одіозного бойовика, навіть якщо люди негативно до нього ставляться, створює ажіотаж. Це історична подія. Людям погано, але вони так чи інакше причетні до важливих історичних трансформацій, яких не було на цих територіях, напевно, з розвалу Радянського Союзу», – зазначив журналіст.



За його словами, російські пропагандисти показали ту картинку, яку їм потрібно було показати. Всі побачили багато людей, які скандували: «Спасибі» і аплодували. Природно, росіяни і сепаратисти показують тих людей, яких їм вигідно показати.



«Є достатня кількість людей, які продовжують підтримувати бойовиків, але не можна говорити, що їх більшість. Нам простіше думати, що в Донецьку і Луганську всі такі, тому що це знімає з нас будь-яку відповідальність за цих людей. Присутній елемент страху, коли потрібно показати лояльність до режиму. Не думаю, що люди, які кричали: «Спасибі, «Моторола», робили це спеціально. Хоча може є й такий мотив, але справа завжди в картинці. В тому, що ми повинні бачити не тільки те, що нам показують з Донецька, але і намагатися знайти інформацію, що не хочуть показати пропагандисти», – зазначив Андрій Дихтяренко.



За його словами, з кожним днем стає все менше людей, які незадоволені, які всім серцем хочуть, щоб ситуація не нормалізувалася на умовах Путіна і маріонеткових режимів. Дуже важливо, що за два роки на цих територіях не було справжнього волевиявлення. У листопаді 2014 року був тотальний фейк. Деморалізованих війною і обстрілами людей намагалися зігнати на виборчі дільниці. І настільки не довіряли цим людям, що в Луганську зробили обман: заявили, що на дільницях будуть роздавати спеціальні пластикові соціальні карти, хто їх не отримає (відповідно, не прийде голосувати), не зможе користатися пільгами. Так, людям роздали ці картки, але вони досі не запрацювали. Таким чином бойовики боялися, що на цих виборах не зможуть створити нормальну картинку для російських ЗМІ.



Горячая тема: Первая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Україна з кожним днем віддаляє від себе окуповані території, тому що людей пронизує пропаганда «русского мира», людей фактично повернули в СРСР під ковпак, вважає головний редактор «Реальної газети» і журналіст «Радіо Свобода» Андрій Дихтяренко, передає replyua.net На думку Андрія Дихтяренка, все мисляче суспільство було шоковане, коли в Донецьку ховали бойовика «Моторолу», зібралася значна кількість людей. Серед тих, хто прийшов на ту церемонію були й такі люди, які не зрозуміли, що відбувається, куди їх зігнали. Люди, які там знаходяться, живуть під інформаційним ковпаком. Їм досить міцно вбили в голову, що українська армія – це садисти, вбивці, націоналісти, фашисти. Щодо прорадянської пропаганди, яку вкидають на окуповані території контрольовані Росією сепаратисти, то вона дуже успішна.Незважаючи на те, що більшість людей регулярно перетинають лінію розмежування, щоб зняти пенсію з українських банкоматів, все одно ці люди дивляться в бік Росії. Вони вважають, що ці гроші вони заробили своєю багаторічною працею: мухи окремо, а котлети окремо. Їх політичні погляди і навіть небажання жити в сьогоднішній Україні не мають жодного відношення до тих пенсій, які, на їх погляд, їм винна держава.«З приводу ажіотажу у зв'язку з вбивством «Мотороли» треба наголосити, що по-перше, якщо б я жив у Донецьку, я б з задоволенням сходив на похорон «Мотороли». Я б хотів подивитися. У тому числі, як журналіст, але навіть і як обивателю мені б було цікаво. В історії смерть тирана завжди створює ажіотаж. Смерть одіозного бойовика, навіть якщо люди негативно до нього ставляться, створює ажіотаж. Це історична подія. Людям погано, але вони так чи інакше причетні до важливих історичних трансформацій, яких не було на цих територіях, напевно, з розвалу Радянського Союзу», – зазначив журналіст.За його словами, російські пропагандисти показали ту картинку, яку їм потрібно було показати. Всі побачили багато людей, які скандували: «Спасибі» і аплодували. Природно, росіяни і сепаратисти показують тих людей, яких їм вигідно показати.«Є достатня кількість людей, які продовжують підтримувати бойовиків, але не можна говорити, що їх більшість. Нам простіше думати, що в Донецьку і Луганську всі такі, тому що це знімає з нас будь-яку відповідальність за цих людей. Присутній елемент страху, коли потрібно показати лояльність до режиму. Не думаю, що люди, які кричали: «Спасибі, «Моторола», робили це спеціально. Хоча може є й такий мотив, але справа завжди в картинці. В тому, що ми повинні бачити не тільки те, що нам показують з Донецька, але і намагатися знайти інформацію, що не хочуть показати пропагандисти», – зазначив Андрій Дихтяренко.За його словами, з кожним днем стає все менше людей, які незадоволені, які всім серцем хочуть, щоб ситуація не нормалізувалася на умовах Путіна і маріонеткових режимів. Дуже важливо, що за два роки на цих територіях не було справжнього волевиявлення. У листопаді 2014 року був тотальний фейк. Деморалізованих війною і обстрілами людей намагалися зігнати на виборчі дільниці. І настільки не довіряли цим людям, що в Луганську зробили обман: заявили, що на дільницях будуть роздавати спеціальні пластикові соціальні карти, хто їх не отримає (відповідно, не прийде голосувати), не зможе користатися пільгами. Так, людям роздали ці картки, але вони досі не запрацювали. Таким чином бойовики боялися, що на цих виборах не зможуть створити нормальну картинку для російських ЗМІ.